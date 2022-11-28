Из-за снегопадов и перепадов температур проверят все аэропорты ХМАО

Из-за снегопадов и морозов во всех аэропортах Югры пройдут проверки Фото: Андрей Новиков

Аэропорты Ханты-Мансийского округа проверят на готовность работать в условиях обильных снегопадов и перепадов температур. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Специалисты ведомства оценят готовность аэропортов «тюменской матрешки», а именно: оснащение воздушных гаваней снегоуборочными машинами, а также готовность объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля.

- По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами (на правах районных) во всех 27 аэропортах региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур, - говорится в сообщении ведомства.