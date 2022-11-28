Полиция Нефтеюганска нашла афериста, жертвами которого стали уже больше 20 человек Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе 28-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников.

Его заинтересовало объявление о продаже турбокомпрессора для автомобиля и он связался с автором публикации, чтобы обсудить детали доставки и оплаты. Мужчина перевел больше 30 тысяч рублей, но посылку так и не дождался.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый 33-летний житель Калининграда. Правоохранители выехали в служебную командировку и опросили злоумышленника, который признался в преступлении и пообещал возместить причиненный ущерб.

Сейчас против афериста возбуждено уже больше 20 уголовных дел по факту аналогичных преступлений. Мужчина размещал объявления о продаже автозапчастей, получал предоплату, а обещанный товар не отправлял. Жертвами преступника стали жители разных регионов страны.