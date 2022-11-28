В одном из поселков Кондинского района за сутки сгорели сразу две бани

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Междуреченском Кондинском районе за сутки сгорели сразу две бани. Пожарные Центроспаса ликвидировали пожары.

Первый пожар произошел на улице Мусоргского. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили открытое горение кровли бани. В результате пожара строение повреждено на площади 32 квадратных метров. А через два часа поступило еще одно сообщение о пожаре по улице Кирова. В результате возгорания огнем повреждено 20 квадратных метров здания.

По информации учреждения, предварительной причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

- В связи с возросшей опасностью загораний в зимний период, «Центроспас-Югория» призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей. Запрещено перекаливать печи, применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - сообщают в учреждении.

Напомним, при пожаре необходимо звонить по телефонам 101 или 112.