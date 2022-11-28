В Югре 127 нетрезвых водителей задержаны сотрудниками ГИБДД за неделю

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За неделю ГИБДД Югры задержали 127 нетрезвых водителей. Одно из ДТП с участием пьяного водителя произошло в Березово. Аварию совершил 46-летний водитель «Toyota», не справившись с управлением, мужчина въехал в забор. В результате ДТП никто не пострадал, но под колесами пьяного водителя могли пострадать и случайные участники дорожного движения.

ГИБДД поясняет, что нетрезвые водители теряют способность контролировать свои поступки и правильно оценивать дорожную и окружающую обстановку, что может привести к трагедии.

Госавтоинспекторы рассказали, что с 19 по 25 ноября 2022 года на дорогах округа отстранили от управления 127 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 8 уголовных дел в отношении нетрезвых водителей, повторно управлявших транспортом в таком состоянии.