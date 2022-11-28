Житель Нефтеюганского района будет наказан за хранение пороха

Фото: ОМВД России по Нефтеюганскому району

В выходные участковый Нефтеюганского района получил информацию о том, что житель п. Куть-Ях может хранить порох у себя дома. После проверки информация подтвердилась. Полицейские нашли у мужчины матерчатую сумку с металлической банкой, внутри которой находилось сыпучее вещество. Экспертиза подтвердила, что вещество является порохом массой больше 260 граммов.

Разрешение на хранение пороха мужчина не имел, а по его словам, банку с порохом он нашел в лесу.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.