В Югре мобилизованные граждане смогут найти временных хозяев для своих домашних питомцев

Фото: администрация Сургутского района

В Югре мобилизованные граждане смогут найти временных хозяев для своих кошек и собак. Животных принимают по заявке в Ветеринарную службу Югры и администрации муниципальных образований.

Также заявку могут подать граждане, готовые принять животных на передержку или в собственность. Чтобы пристроить или приютить животное нужно обратиться в Единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам частичной мобилизации по номеру 122;

в Ветслужбу Югры по телефону 8 (3467) 360-167, территориальные отделы государственного надзора, в Ветеринарный центр или в администрацию муниципалитета.

Еще можно самостоятельно разместить объявление во всероссийский Телеграм-канал «Помощь животным мобилизованных».

А на сайте Ветслужбы Югры (в разделе Концепция обращения с животными в Югре) есть подробный перечень приютов для животных, в которых мобилизованные граждане могут оставить своих питомцев на время мобилизации.