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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:26

В Ханты-Мансийске полностью заменили наружное освещение

На улицах города установили более 10 тысяч светодиодных энергосберегающих светильников нового поколения
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске полностью модернизировали наружное освещение. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем телеграм-канале.

- На улицах города установили более 10 тысяч светодиодных энергосберегающих светильников нового поколения, взамен устаревших. Это позволит снизить энергопотребление более, чем на 50% - сообщил глава Ханты-Мансийска.

Оборудование настроено так, чтобы обеспечивать максимальную видимость даже в сумерках. «Умные» светильники выдерживают экстремальный температурный режим в диапазоне от −50 до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. А еще они способны бесперебойно освещать городские улицы не менее 25 лет.

Информацию о состоянии оборудования и работе системы передает Геоинформационный сервис МБУ «Горсвет», а диспетчеры, в свою очередь, могут регулировать яркость каждого светильника.