Югоранина, который сел за руль без прав, накажут за попытку дать взятку ДПС

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре 35-летнего жителя Белоярского подозревают во взятке. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В сентябре 2022 года сотрудники ДПС остановили водителя, который раньше был лишен водительских прав. Желая избежать наказания административное правонарушение, подозреваемый, несмотря на предупреждение о недопустимости подкупа, передал полицейскому в качестве взятки 50 тысяч рублей, поместив их между передними сидениями патрульного автомобиля.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре осудили бывшего инспектора Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.