В Пыть-Яхе осудили мужчину, по вине которого в аварии пострадали два человека Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе суд вынес приговор водителю, который пьяным совершил ДТП и по вине которого два человека получили серьезные травмы. Об этом сообщает прокуратура округа.

Это случилось в феврале 2022 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял автомобилем «УАЗ Пикап» и двигался по ул. Тепловский тракт в Пыть-Яхе. Он превысил безопасную скорость движения и столкнулся с двигающимся автомобилем марки «Киа Рио». В результате ДТП двум пассажирам «Киа Рио», в том числе несовершеннолетней девочке, причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд обязал виновника аварии компенсировать моральный вред пострадавшему ребенку и выплатить 480 тысяч рублей.