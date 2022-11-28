Кражи, наркотики, угон авто: за выходные в Югре зарегистрировано 112 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 112 преступлений за выходные, по горячим следам раскрыто 77.

В Ханты-Мансийске 21-летний парень, находясь около дома по улице Пионерской, угнал автомобиль «КИА SLS Спортейдж SL/SLS» и поехал на нем по улицам города, а затем наехал на препятствие и оставил транспорт на месте ДТП.

В Сургуте мужчина, находясь возле дома по Тобольскому тракту, украл из припаркованного автомобиля «Шевроле Спарк» рюкзак, деньги, фен, документы, зарядное устройство и сотовый телефон. А еще в Сургуте, около дома по улице Аэрофлотской, задержан мужчина с наркотиками. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Пыть-Яхе задержали подозреваемую в краже 116 тысяч рублей из кассы магазина. Женщина находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.