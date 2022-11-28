В ГИБДД рассказали подробности аварии со сгоревшей «Газелью»

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Госавтоинспекция Югры рассказала подробности аварии, которая произошла в субботу, 26 ноября, в Октябрьском районе.

- 26 ноября около 13:25 на 34 км автодороги «Нягань-Талинский» 27-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь из Нягани в сторону п. Талинка, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с полуприцепом цистерна в составе «Man». От удара произошло возгорание Газели, водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи - сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за прошедшие выходные зарегистрировано 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 - получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 18 водителей в состоянии опьянения, 17 - за отказ от прохождения освидетельствования и 5 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 60 водителей и 34 - за нарушение правил перевозки детей.