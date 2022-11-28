В Сургутском районе 20 лучших спортсменом встретились на «Битве чемпионов»

Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе прошла «Битва чемпионов». 10 поединков почти 4 часа держали зрителей в напряжении. Из 10 поединков в восьми одержали победу спортсмены из Сургутского района Об этом рассказали в администрации Сургутского района.

На ринг вышли 20 чемпионов, все они победители соревнований различного уровня. А церемонию вел известный российский ринг-аноннсер, мастер спортивных церемоний, заслуженный работник культуры России Александр Загорский.

- Наша задача, конечно, развивать массовый спорт, а подобные мероприятия, они для чего хороши, это зрелищность, это азарт. Я надеюсь, что кто-то из ребят, те кого сейчас много в этом зале, посмотрят, зарядятся этой энергией и придут в спортивный зал заниматься спортом. Когда закрыты зарубежные соревнования очень важно внутри страны устраивать вот такие соревнования, для того чтобы повышали мастерство спортсмены, росли дальше, - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Вклад Сургутского района в развитие кикбоксинга оценили и на федеральном уровне. В адрес главы Сургутского района Андрея Трубецкого пришло Благодарственное письмо от губернатора Калмыкии, председателя высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасикова.

- От Федерации кикбоксинга России главе Сургутского района Андрею Трубецкому выражаем благодарность и искреннюю признательность за огромный вклад в развитие отечественного кикбоксинга. Ваша поддержка и неравнодушное отношение заслуживают самого глубокого признания, - зачитал письмо Александр Загорский.