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НовостиОбщество28 ноября 2022 3:29

В Центр поддержки семей военнослужащих в Ханты-Мансийске поступило 11 обращений за неделю

В основном семьи обращались с хозяйственно-бытовыми вопросами
Виктория Терина
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

За прошедшую неделю в Центр поддержки семей военнослужащих в Ханты-Мансийске поступило 11 обращений.

В основном семьи обращались с хозяйственно-бытовыми вопросами или консультациями по поводу компенсации расходов на оплату ЖКУ, выплат мобилизованному. Кроме того, понадобилась юридическая консультация и психологическая поддержка.

- Ни одна заявка не остается без внимания. Помочь землякам всегда готовы и волонтеры - отмечает Городской информационный центр.

Центр поддержки принимает по адресу: ул. Мира, 13. Телефон: 8 (3467) 300-112.