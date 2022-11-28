В Югре 28 ноября 2022 года ночь будет морозной, а днем немного потеплеет Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 28 ноября 2022 года ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь, ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -24, -29 °С, местами до -16 °С, днем потеплеет до -18, -23 °С, местами до -13 °С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -24, -26 °С, днем -18, -20 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день говорили, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых Святок. Смотрели на приметы погоды: если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.