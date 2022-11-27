Правительство Югры окажет поддержку семье погибшего добровольца из Пыть-Яха

Фото: сообщество правительства Югры в соцсети

В ходе выполнения задач спецоперации погиб житель Пыть-Яха Федор Тулаев. Правительство Югры окажет поддержку семье погибшего.

Федор Тулаев жил в Пыть-Яхе с 2004 года, а после начала спецоперации ушел добровольцем, служил водителем в звании рядового в 252-м гвардейском мотострелковом орденов Суворова и Александра Невского полку. Мужчина погиб 5 ноября 2022 года. В Пыть-Яхе у него остались мать-пенсионерка, бывшая жена и два сына. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным погибшего, пообещав, что семье будет оказана необходимая помощь.

- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа окажет семье все меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей - сообщили в официальном сообществе правительства ХМАО в соцсети.