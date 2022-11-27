Из-за морозов в Ханты-Мансийске досрочно завершился первый этап Кубка России по биатлону

Фото: Сборная России по биатлону

Морозы в Ханты-Мансийске не позволили провести в полном объёме первый этап Кубка России по биатлону – столбик термометра в субботу и воскресенье не поднимался выше -22 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Союза Биатлонистов России.

Главный судья соревнований Владислав Заикин отметил, что таких морозов в Ханты-Мансийске в это время он не припомнит.

– Такой длительной статистикой я не владею, потому что проживаю в Ханты-Мансийске только с 2008 года, но я, можно сказать, живу на этом стадионе и на моей памяти такой холодной погоды тут в конце ноября не было - комментирует Владислав Александрович.

Отметим, что последние годы Ханты-Мансийск традиционно принимает первые этапы Кубка России и в прошлые года соревнования проходили по полной программе.