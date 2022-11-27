Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 ноября 2022 года увеличилось на 81 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за период пандемии зарегистрировано 251 348 случаев коронавируса.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 81 новый случай COVID-19 в 16 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 44, Ханты-Мансийске - 4, Нефтеюганске - 3, Нягани - 4, Сургутском районе - 2, Урае - 4, Нефтеюганском районе - 2, Мегионе - 5, Югорске - 2, Когалыме - 1, Кондинском районе - 1, Октябрьском районе - 3, Нижневартовском районе - 1, Пыть-Яхе - 1, Березовском районе - 1, Лангепасе - 3.

На момент выявления у 80 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 377 человек, всего прошли обследование 3 567 410. За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 86 человек, за весь период пандемии вылечились 247 977 жителей Югры.