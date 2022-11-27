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НовостиСпорт27 ноября 2022 10:12

Олимпийский чемпион из Нижневартовска стал чемпионом мира по тхэквондо среди военнослужащих

Максим Храмцов выступал в составе сборной России и завоевал золото в весовой категории до 80 кг
Виктория Терина
Департамент физической культуры и спорта Югры

Департамент физической культуры и спорта Югры

Югорчанин Максим Храмцов стал чемпионом мира по тхэквондо среди военнослужащих. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры.

Как отметили в ведомстве, Чемпионат мира по тхэквондо среди военных проходил в Тегеране. В составе сборной России выступал Олимпийский чемпион из Нижневартовска Максим Храмцов. Парень одержал победу, поборов всех соперников в весовой категории до 80 кг.

В финальной схватке югорчанин победил представителя Ирана и завоевал золотую медаль. Отметим, что по итогам двух дней Чемпионата мира у мужчин сборная России заняла второе общекомандное место завоевав три золота, два серебра и две бронзы.