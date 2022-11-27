В Нижневартовске из-за перепада температур прорвало теплотрассу

Фото: телеграм-канал "Нижневартовск официально"

В Нижневартовске из-за перепада температур 26 ноября произошла нештатная ситуация - выход горячей воды на улицу. По информации Управления теплоснабжения, это случилось в районе дома N23 по улице 60 лет Октября. Тепловики контролируют ситуацию.

- По причине перепада температур наружного воздуха (-33 градуса) и теплоносителя внутри камеры, зафиксирован выход горячей воды на поверхность. На объекте работает откачивающая техника, когда морозы отступят - теплоэнергетики устранят последствия выхода воды внутри тепловой камеры - отмечают в пресс-службе компании

Отмечается, что горячая вода и тепло в дома жителей подаются без ограничений.