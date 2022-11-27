В Югре 27 ноября 2022 года похолодает до -36 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 27 ноября 2022 года, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -23, -28 °С, в северных районах до -18 °С, на востоке округа до -36 °С. Днем в регионе -20, -25 °С, местами потеплеет до -15 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -24, -26 °С, днем -21, -23 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.