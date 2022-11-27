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НовостиОбщество27 ноября 2022 4:05

В Югре 27 ноября 2022 года похолодает до -36 градусов

Днем местами потеплеет до -15 °С
Виктория Терина
В Югре 27 ноября 2022 года похолодает до -36 градусов

В Югре 27 ноября 2022 года похолодает до -36 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 27 ноября 2022 года, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -23, -28 °С, в северных районах до -18 °С, на востоке округа до -36 °С. Днем в регионе -20, -25 °С, местами потеплеет до -15 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -24, -26 °С, днем -21, -23 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре