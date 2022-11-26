В Сургуте стартует двухдневный фестиваль уличного искусства «Ноябрьск»

Фото: администрация Сургута

В Сургуте стартует фестиваль уличного искусства «Ноябрьск», который соберет художников, диджеев, музыкантов и танцоров. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие продлится два дня, а местом проведения выбран культурно-спортивный кластер «СпортЗавод».

Откроет креативную встречу выставка фоторабот, медиаконтента и полотен «Mynamestreets» автора Данила Убиенных. Посетители смогут принять участие в мастер-классах «Картина Аффирмация» и «Хип-Хоп Танцы».

Завершится первый день выступлением диджеев: Дмитрия Сухова, Владислава Kidov¢а, Александра Комарова и музыкальной группы «Light Future».

Во второй день гости продолжат знакомство с выставкой «Mynamestreets» и работами современных художников Югры.

Кроме того, на локации скейтпарка пройдет конкурс на лучший трюк. Будет работать ярмарка ремесленных изделий. Состоится диджей-сет Александра Комарова. В завершении запланирован просмотр документального фильма «В открытую» о стрит-арте.

На протяжении фестиваля для посетителей будут работать свопы. Все желающие смогут обменяться одеждой и книгами.

Ниже публикуем афишу мероприятия: