В Нижневартовске задержан мужчина, который ограбил микрофинансовую организацию Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. В полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации и сообщила о разбойном нападении на офис компании.

Как сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО, днём в офис компании зашёл мужчина, скрывая лицо маской и черным капюшоном, он угрожая потребовал у менеджера отдать деньги. Испугавшись за свою жизнь, сотрудница офиса отдала преступнику 15 тысяч рублей, которые лежали в тумбочке. После этого он ушел, но его поступок зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска смогли узнать личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 56-летний житель нижневартовского района. Мужчину задержали. Он рассказал, что положил сотовый телефон в перчатку, имитируя тем самым вид оружия и угрожая расправой ограбил микрофинансовую организацию. Деньги югорчанин потратил на алкоголь и новую одежду.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. На время расследования мужчина будет находится в следственном изоляторе.