Сургутский центр занятости населения провел ярмарку вакансий: мероприятие посетили больше 32 человек

Фото: администрация Сургута

Сургутский центр занятости населения устроил ярмарку вакансий, в мероприятии приняли участие 15 работодателей Сургута и Сургутского района. Как сообщает администрация Сургута. Ярмарка вакансий организована для людей с ограниченными возможностями здоровья

Всего работодатели представили 120 рабочих мест для трудоустройства граждан, из них 14 специальных рабочих мест. Вакансии для трудоустройства представили в сферах нефтегазодобывающей отрасли, жилищно-коммунальной сфере, образование, охрана общественного порядка, общественное питание, обслуживания, продажи.

Участники ярмарки рассказали о положении на рынке труда, об услугах, предоставляемых центром занятости населения, о мероприятиях активной политики в сфере занятости, реализуемых на территории Югры. Посетителей консультировали специалисты центра занятости.

- Для граждан с ограниченными возможностями здоровья в Сургуте и Сургутском районе заявлено порядка 400 рабочих мест. Выбор специальностей достаточно широкий. На сегодняшний день на регистрационном учёте состоят порядка 50 человек. С начала года было трудоустроено 67. Работа с гражданами этой категории строится в индивидуальном порядке. Чтобы увеличить заинтересованность работодателя, с начала года Центром занятости организована работа подготовка видеорезюме и портфолио соискателей. Всегда рассматривается вопрос переобучения, переподготовки, – рассказала директор КУ «Сургутский центр занятости населения» Ирина Мочалова.

Ярмарку посетили больше 32 человек, 13 из которых приглашены к работодателям для повторного собеседования и возможного трудоустройства.