В Югре впервые пройдёт фестиваль «Ожившая музыка». Фото: Фестиваль «Ожившая музыка» в Санкт-Петербурге

В Югре 27 ноября в Большом зале КТЦ «Югра-Классик» впервые пройдёт фестиваль «Ожившая музыка». Зрители увидят лучшие хиты мировой рекламы из знаменитого шоу «Ночь пожирателей рекламы» в оригинальном музыкальном исполнении.

Как сообщают в пресс-центре правительства Югры, сводный оркестр Югры из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска под руководством главного дирижёра театра «Кремлёвский балет» и оркестра «Новая Россия» Игоря Разумовского полностью воспроизведёт саундтреки классических музыкальных произведений, которые использовались великими режиссёрами кино в рекламных роликах разных лет.

В программе представлены 54 произведения величайших композиторов, а еще для зрителей подготовлен блок рекламных роликов под музыку из самых любимых, культовых фильмов и сериалов: «Звёздные войны», «Миссия невыполнима», «Игра престолов», «Мужчина и женщина» и другие.

Ханты-Мансийск станет завершением фестиваля, мероприятие уже проходило в Астрахани и Санкт-Петербурге.