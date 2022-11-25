В Нижневартовске предприниматели могут принять участие в работе елочного базара

Фото из архива департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске предприниматели, планирующие продавать хвойные деревья: сосну, пихту, ель на территории города в канун новогодних праздников, могут поучаствовать в работе елочного базара. Он будет работать в период с 17 по 31 декабря на улице 60 лет Октября (напротив ДК «Октябрь», район сквера Космонавтов).

Для организации елочного базара установлены шесть домиков с электричеством. Заявление на получение временного свидетельства на размещение нестационарного торгового объекта принимают по электронной почте: ot@n-vartovsk.ru до 17 часов 9 декабря 2022 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте сильный ветер повалил две новогодние елки.

Из-за аномального ветра людям рекомендуют оставаться дома.