Фото: Администрация Сургута

Чемпионат и Первенство Сургута по мотокроссу переносится из-за погоды до улучшения условий. Дату и время мероприятия сообщат дополнительно в социальных сетях администрации города.

Напомним, Чемпионат и Первенство города по мотокроссу было запланировано на 26 ноября. Мероприятия должны были пройти на базе центра специальной подготовки «Сибирский Легион» на Заячьем Острове.

Мы писали ранее, что эта неделя в Югре закончится морозами: похолодает до -40 градусов. Кроме того, об опасности на дорогах югорчан из-за морозов предупреждает госавтоинспекция.