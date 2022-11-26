В Югре 26 ноября 2022 года температура упадет до -41 градуса

Погода в Югре на 26 ноября Фото: Вера Зенина

В субботу, 26 ноября, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью -31...-36 градусов, при прояснениях до -41, по западной половине округа -21...-26. Днем -21...-26 градусов, по восточной половине до -31, по западной половине -15...-20.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью -34...-36 градусов, днем -21...-23.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: