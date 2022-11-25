Геймер из Советского лишился денег, заказав нелицензионную компьютерную игру Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратился житель Советского - любитель компьютерных игр. Не желая ждать доставки очередной игры с официальных торговых площадок он решил купить ее копию.

В результате поисков геймер наткнулся на ссылку сайта, предоставляющего копию популярной видеоигры и заказал доставку. Сразу после оплаты он стал ждать ссылку на игру, но так и не дождался, после чего обратился в полицию. В итоге югорчанин потерял 4,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре на горе-мать, избившую четырехлетнюю дочь в коляске, завели уголовное дело.