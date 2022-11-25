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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 11:23

Геймер из Советского лишился денег, заказав нелицензионную компьютерную игру

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Геймер из Советского лишился денег, заказав нелицензионную компьютерную игру

Геймер из Советского лишился денег, заказав нелицензионную компьютерную игру

Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратился житель Советского - любитель компьютерных игр. Не желая ждать доставки очередной игры с официальных торговых площадок он решил купить ее копию.

В результате поисков геймер наткнулся на ссылку сайта, предоставляющего копию популярной видеоигры и заказал доставку. Сразу после оплаты он стал ждать ссылку на игру, но так и не дождался, после чего обратился в полицию. В итоге югорчанин потерял 4,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре на горе-мать, избившую четырехлетнюю дочь в коляске, завели уголовное дело.