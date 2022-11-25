Энергетики повысили надежность электроснабжения 68 тысяч жителей Когалыма

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива АО «Россети Тюмень»

Энергетики завершили реконструкцию двухцепных линий электропередачи 110 кВ «Кирилловская – Инга», «Инга – Южная» и «Кирилловская – Айка», «Инга – Таврическая». ЛЭП участвуют в электроснабжении города Когалыма, где проживает порядка 68 тысяч жителей, и одного из крупнейших месторождений ЛУКОЙЛа в Западной Сибири – Ватъеганского.

На ВЛ «Кирилловская – Инга», «Инга – Южная» специалисты «Россети Тюмень» проложили волоконно-оптическую линию связи протяженностью 473 м. Кроме того, установили тридцатиметровую анкерно-угловую опору. Конструкция позволила создать дополнительный угол поворота ЛЭП для соблюдения минимально допустимых расстояний до городских линий, зданий и сооружений.

На линии электропередачи 110 кВ «Кирилловская – Айка», «Инга – Таврическая» энергетики произвели переустройство отпаечного узла на подстанцию 110 кВ «Вать-Еган». Для этого энергетики установили специальную двухцепную опору, произвели замену почти 2,2 км грозотроса и более 1 км электрического провода.

Благодаря временной обводной цепи, созданной на время реконструкции, все работы выполнены без ограничения электроснабжения потребителей. Инвестиции «Россети Тюмень» составили более 19 млн рублей.