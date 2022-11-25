В Югре 43-летний мужчина отсидит 16 лет за изнасилование малолетней падчерицы и тещи Фото: Татьяна Коркина

Житель Мегиона наказан судом за посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетней и изнасилование.

Как сообщает СУ СК России по ХМАО-Югре, 43-летний мужчина на протяжении нескольких лет 43-летний мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера 14-летней девочки, а также дважды пытался ее изнасиловать. А в ноябре 2021 года в пьяном состоянии он изнасиловал свою 59-летнюю тещу.

Суд назначил виновному мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске взрослый мужчина заманил 14-летнего подростка в сауну и изнасиловал его.