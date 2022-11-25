В Югре на 25 ноября зарегистрировано 120 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 120 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 32, Нижневартовске - 7, Ханты-Мансийске - 11, Нефтеюганске - 10, Нягани - 1, Сургутском районе - 6, Урае - 8, Мегионе - 1, Когалыме - 9, Кондинском районе - 14, Октябрьском районе - 6, Радужном - 2, Нижневартовском районе - 4,

Пыть-Яхе - 2, Березовском районе - 3, Ханты-Мансийском районе - 2.

За весь период пандемии в ХМАО зафиксировано 251 194 случаев коронавируса. На момент выявления у 118 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 120 случаях. За сутки на COVID прошли обследование 1 756 человек, всего обследованы 3 564 475.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 73 человека, за весь период пандемии вылечились 247 809 югорчан