Во многих городах Югры 25 ноября в школах отменили занятия из-за морозов Фото: Татьяна Коркина

Во многих городах Югры 25 ноября в школах отменили занятия из-за морозов. В некоторых городах от занятий освободили все классы.

Так, на утро, 25 ноября, занятия первой смены с 1 по 8 класс отменили: в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе, Пыть-Яхе,

С 1 по 11 класс занятие первой смены отменили: в Когалыме, Покачах, Радужном.

В некоторых территориях сегодня температура воздуха ниже - 33...-38 градусов. Напомним, мы писали ранее о том, что неделя в Югре закончится морозами: похолодает до -40 градусов. Кстати, сегодня в Югре по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -21, -26 °С, при прояснениях до -32 °С, по восточной половине -32, -37 °С, днем -18, -23 °С, а по восточной половине до -33 °С.