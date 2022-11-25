В Югре 25 ноября 2022 года похолодает до -37 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 25 ноября 2022 года ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -21, -26 °С, при прояснениях до -32 °С, по восточной половине -32, -37 °С, днем -18, -23 °С, а по восточной половине до -33 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -24, -26 °С, днем -21, -23 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.