За сутки в Югре выявлено 58 случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 17, Нижневартовске - 3, Ханты-Мансийске - 5, Нефтеюганске - 5, Нягани - 3, Сургутском районе - 3, Урае - 3, Мегионе - 2, Югорске - 1, Когалыме - 2, Октябрьском районе - 3, Радужном - 3, Березовском районе - 2, Ханты-Мансийском районе - 1, Покачах - 4, Белоярском районе - 2. За весь период в Югре зафиксировано 251 074 случая коронавируса.

У 56 заболевших наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 58 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 746 человек, всего прошли обследование 3 562 719.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 43 человека, за весь период пандемии вылечились 247 736 жителей Югры.