В Югре бывший участковый отправится под суд за серию преступлений Фото: Татьяна Коркина

Бывший участковый в Югре отправится под суд за ряд должностных преступлений, в частности: халатность, превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.

По информации следственного комитета, в августе 2021 года участковый скрыл факт нетрезвого вождения ранее судимым жителем поселка, а также совершения им уголовно-наказуемых угрозы убийством в отношении одного из местных жителей, а еще факты незаконного изготовления и хранения патронов к охотничьему оружию.

Полицейский, зная о том, что ранее судимый житель поселка незаконно хранит огнестрельное оружие, не зафиксировал преступление и не отобрал хранящееся оружие. В результате бездействия уголовник совершил покушение на убийство своей супруги и малолетнего сына, причинив при этом тяжкий вред здоровью ребенка, выстрелив ему в ноги.

Кроме того, мужчина помог другому местному жителю переоформить два охотничьих ружья, которые принадлежали умершему человеку, при этом консультировал приобретателя и составил фиктивные документы, необходимые для переоформления права собственности на оружие. Также бывший участковый незаконно хранил три охотничьих ружья, ранее принадлежавших умершему жителю поселка и еще двоим местным жителям, сдавшим ружья на утилизацию.

А с декабря 2020 года по январь 2022 года, зная о продаже в магазине «Ника» алкоголя без лицензии, не принимал никаких мер для наказания предпринимателя. В итоге в январе 2022 года после употребления приобретенной в указанном магазине контрафактной алкогольной продукции, 16 жителей поселка получили отравление метиловым спиртом в результате чего 9 скончались, 4 получили тяжкий вред здоровью, 3 – легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.