Представитель общественной палаты Югры и глава следкома проведут личный прием граждан в Нижневартовске

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Жители Нижневартовска и Нижневартовского района смогут попасть на личный прием к руководителю регионального следкома Виктору Мошкину и представителю общественной палаты Югры Анны Бочковой. Для этого они приедут в столицу самотлора 25 ноября.

Прием людей пройдет в городском следственном отделе, расположенном на проспекте Победы, д. 26а. Для жителей города выделено время с 10:00 до 11:30, а района - с 11:30 до 13:00.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите своих нарушенных прав, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей, а также по вопросу трудоустройства в ведомство.

По вопросам приема нужно обращаться по телефонам: 8(3466) 41-56-65 (г. Нижневартовск), 8(3467) 32-82-00 (аппарат следственного управления).