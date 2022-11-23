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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:28

На пяти региональных дорогах Югры появились первые комплексы фотовидеофиксации нарушений

Камеры поставили в местах повышенной аварийности и на основе предложений Госавтоинспекции
Виктория Терина
На пяти региональных дорогах Югры появились первые комплексы фотовидеофиксации нарушений

На пяти региональных дорогах Югры появились первые комплексы фотовидеофиксации нарушений

Фото: Татьяна Коркина

На 5 региональных дорогах Югры появились первые комплексы фотовидеофиксации нарушений. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Места монтажа комплексов определяли на основе анализа аварийности и с учётом предложений окружной Госавтоинспекции. Камеры работают от альтернативного источника питания - солнечной батареи и не требуют присоединения к электричеству, а информация передается по каналам беспроводной связи.

Комплексы установлены на трассах: Сургут – Нижневартовск, Сургут – Лянтор, Нефтеюганск – Левый берег реки Обь, Талинка – Советский.

По статистике на всех участках, где установлены камеры, отмечается снижение аварийности.