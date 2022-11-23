В Ханты-Мансийске пройдет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийске с 9-11 декабря пройдет традиционная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Выставка будет проходить в формате конкурса для производителей пищевой продукции. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

Жюри и гости выставки-ярмарки определят победителей по следующим критериям – органолептические и эстетические свойства, отображение региональной специфики в образе товара, наличие товарного знака «Сделано в Югре!». Призовой фонд – 1 миллион рублей.

В конкурсе будут представлены: хлебобулочные изделия, кондитерские изделия с отделкой, мясные и колбасные изделия, молоко и молочные продукты, рыба и изделия из рыбы и дикоросы.

Заявку на участие можно отправить по электронной почте Nikonovaao@ugraexpo.com или по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 19, КВЦ «Югра-Экспо». Заявки принимают до 1 декабря 2022 года.