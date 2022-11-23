В Югре 23 ноября 2022 года похолодает до -38 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 ноября 2022 года ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -28, -33 °С, при прояснениях до -38 °С Температура воздуха днем -24, -29 °С, местами по западной половине округа -18, -23 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -30, -32 °С, днем -24, -26 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.