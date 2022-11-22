С 24 декабря по 7 января в Нижневартовске пройдут новогодние утренники для детей. Фото: Архив Мегатюмень

Нижневартовск готовится к предстоящим новогодним праздникам. Программа культурных мероприятий будет изменена с учетом мнения горожан. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году власти города решили отказаться от праздничного фейерверка и развлекательной программы, которые традиционно проходили на площади Нефтяников в ночь с 31 декабря на 1 января. Но при этом семейные развлекательные мероприятия запланированы 24 декабря, 4, 5 и 7 января (в случае хорошей погоды). Участие в мероприятиях смогут принять все желающие.

В Нижневартовске решено заменить проведение новогодних приемов главы города на праздничное мероприятие для детей военнослужащих и детей граждан, присоединенных территорий. Новогодние утренники для детей пройдут с 24 декабря по 7 января.