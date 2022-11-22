В Сургуте починили сломанные после нашествия вандалов двери остановки. Фото: Администрация Сургута

В Сургуте починили двери остановки на улице Флегонта Показаньева. В ночь на 20 ноября хулиганы сломали часть конструкций павильона. Об этом рассказали в администрации города.

Информация о происшествии поступила в администрацию Сургута через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент». Сотрудники выехали на место и отремонтировали двери остановочного комплекса.

Теперь двери остановочного павильона закрываются и позволяют сургутянам комфортно ждать свой транспорт. Власти города просят сургутян бережнее относиться к городскому имуществу.