Житель Югорска до смерти избил отчима и теперь ему грозит тюрьма

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завершено расследование уголовного дела против 36-летнего местного жителя, который до смерти избил отчима.

Это случилось 30 июля 2022 года. По информации СУ СК РФ по ХМАО, обвиняемый разозлился на отчима из-за того, что тот ударил его мать. Мужчина ударил отчима рукой по лицу, а потом металлической арматурой по ноге.

- После того, как потерпевший по требованию обвиняемого покинул дом и в ответ на избиение высказал оскорбления и угрозу расправой, обвиняемый вновь подошел и нанес не менее 3 ударов арматурой в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия - сообщают в ведомстве.

Уголовное дело передано в суд.