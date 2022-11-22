Фото: Администрация Сургута

В Сургуте состоятся Чемпионат и Первенство города по мотокроссу. Мероприятия запланированы 26 ноября. Об этом сообщили в администрации города.

- В субботу, в 12:00, на базе центра специальной подготовки «Сибирский Легион» на Заячьем Острове, 6/1 зрители смогут посетить турнир скорости и мастерства. Участие в состязании примут более 50 мотогонщиков из Сургута, Ноябрьска, Екатеринбурга и других городов - говорится в сообщении.

Для гостей и участников запланировано выступление пилотажной группы «Барсы», а также показательные прыжки от команды Сибирского легиона, Чемпиона мира по купольной парашютной акробатике. Все желающие смогут посмотреть выставку оружия и показательные выступления военно-исторического клуба «Арсенал».

Если температура воздуха будет ниже 25 градусов соревнования могут перенести.