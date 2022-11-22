В Нижневартовске задержали наркосбытчика, который не успел разложить наркотики в тайники

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

В Нижневартовске полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Полицейские заметили подозрительного молодого человека. Во время проверки 25-летний иностранец признался, что у него есть несколько свертков с запрещенным веществом.

- В присутствии понятых у подозреваемого из внутреннего кармана куртки изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом. При проведении обыска по месту жительства задержанного также обнаружены и изъяты аналогичные наркотики, электронные весы, несколько рулонов изоленты и полимерные пакет - сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

Общий вес наркотиков, которые нашли у мужчины составил больше 51 гр. А сам преступник пояснил, что наркотики предназначались для сбыта через закладки однако разложить запрещенное вещество по тайникам он не успел.

Возбуждено уголовное дело.