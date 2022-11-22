Жители Югры за день лишились 3 миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников Фото: Юлия Кучеренко

За сутки жители Югры потеряли больше 3 миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников. Полицейские зарегистрировали 11 фактов мошенничества. Так, в дежурную часть полиции Когалыма с заявлением о хищении денег с карты обратилась 24-летняя девушка. Она пыталась купить билеты на юмористическое шоу, которое должно было состояться в Сургуте. Женщина перевела со своей карты 8 тысяч рублей, но обещанных билетов она так и не дождалась.

На аналогичную уловку попался 38-летний житель Сургута. В надежде выгодно купить два мобильных телефона, он заплатил продавцу почти 190 тысяч рублей, оформив доставку товара одной из транспортных компаний. В итоге гаджеты так и не были доставлены, а призрачный торговец перестал выходить на связь. Еще жертвами мошенников стали два студента из Ханты-Мансийска. Ребята поверили тому, что написано в директе, и перевели 12 тысяч рублей на неизвестные счета. Когда деньги попали в карманы аферистов, потерпевшие созвонились с подругой и были удивились тому, что ее страница больше ей не принадлежит.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.