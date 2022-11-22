За сутки у 42 югорчан выявили коронавирус Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19 в 9 муниципалитетах, за весь период пандемии зарегистрировано 250 962 случая коронавирусной инфекции.

За день случаи заражения зафиксированы в Сургуте - 25, Нижневартовске - 1, Ханты-Мансийске - 5, Нягани - 2, Сургутском районе - 1, Урае - 1, Югорске - 1, Нижневартовском районе - 4, Ханты-Мансийском районе - 2.

На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 42 случаях. За сутки на COVID обследованы прошли обследование 692 человека, всего обследованы на вирус - 3 559 145

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 64 человека, за весь период пандемии выздоровели 247 633 жителей Югры.