В Нефтеюганске пенсионерка отдала мошенникам больше 800 тысяч рублей ради спасения правнука Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что её 80-летняя бабушка стала жертвой мошенников.

Доверчивой пенсионерки позвонил следователь и сообщил ей, что ее правнук попал в ДТП, и, чтобы на него не завели уголовное дело, необходимо срочно передать деньги. История выглядела правдоподобно еще и потому, что с бабушкой также общался ее «правнук», который подтвердил слова «правоохранителя». Наивная женщина испугалась за родственника и передала пришедшему курьеру 880 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мы писали ранее о том, что мошенник, представившийся силовиком, выманил у жительницы Нягани более 800 тысяч рублей.