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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:26

Нижневартовск попал в топ-5 рейтинга самых комфортабельных городов России

Нижневартовск занял 5 место рейтинга
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовск вошел в топ-5 рейтинга самых комфортабельных городов России. Рейтинг составлен Финансовым университетом при правительстве России. Об этом сообщают в официальном сообществе администрации города.

Во время составления рейтинга учитывались: уровень материального благополучия; качество медицинского обслуживания; способность жителей города купить недвижимость; состояние экологической среды; качество работы учреждений среднего и высшего образования; благоустройство города и другие показатели.

Итак, Нижневартовск стал пятым и лучшим среди средних городов России. Первое место заняла Москва - лидер по качеству жизни, которая опережает другие города в части материального благополучия, качеству медицинского обслуживания и целому ряду других показателей.