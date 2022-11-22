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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:59

В Югре полицейские спасли «краснокнижную» птицу, которая не могла взлететь

Птицу увезли в ветеринарную клинику
Виктория Терина
Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре

Полицейские в Югре спасли «краснокнижную» птицу. Сидящую на дорожном ограждении сову заметили во время патрулирования улиц в поселке Нижнесортымский Сургутского района.

Лесную обитательницу оставили на том месте и продолжили службу, возвращаясь обратно, они обнаружили эту же птицу, но уже на снегу возле дорожного ограждения. Сова пыталась взлететь, но у неё ничего не вышло. И тогда полицейские решили помочь пернатой. Подойдя ближе полицейские заметили, что у нее опалены крылья и хвост, а затем они забрали птицу и увезли в ветеринарную клинику.

Врач отметил, что данный вид полярной совы занесен в Красную книгу. Пока она будет находиться в клинике, под присмотром специалистов ветеринарного участка, а после восстановления перьев её отпустят на волю.