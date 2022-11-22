В Югре водитель иномарки выехал на встречку и спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Так, на загородной автодороге Югры в автоаварии пострадали 4 человека, это произошло на 5 км автодороги " подъезд к Когалым" в Сургутском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем "Citroen" выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Hyundai", под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП водитель Hyundai и его пассажиры получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за день сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 6 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 42 водителя и 29 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает о безопасности и призывает соблюдать скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям.